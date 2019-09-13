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رياضة

إسماعيل يوسف يشيد بجهود السفارة المصرية بالسنغال

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:09 م
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول بالنادي في السنغال بالجهود التي تبذلها السفارة المصرية في السنغال بقيادة السفيرة نهى خضر وطاقم السفارة المكون من حسام البسيوني القنصل العام وريهام علي الملحقة الإدارية لقطاع التمثيل التجاري المصري وماهر سعيد عبد العاطي والمترجمة جيهان فرجاني، من أجل دعم بعثة نادي الزمالك بالسنغال.

وأضاف تيجانا أن طاقم السفارة المصرية لم يتوان في تقديم الدعم لبعثة الزمالك منذ وصولها السنغال ويتواجد معنا بصفة دائمة.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



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