لكل اسم حكاية.. مدينة السادات سميت نسبة للرئيس الراحل وضمها مبارك للمنوفية



سبب التسمية

صدر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرار جمهوري سنة 1978 م، وذلك بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة السادات. وتمّ التنفيذ الفعلي لبنية المدينة منذ عام 1979 م، حيث تمّ تنفيذ التخطيط الهيكلي والعام لها.



وفي عام 1991، ضمت محافظة المنوفية مدينة السادات إليها بموجب قرار جمهوري من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وذلك لاستقطاعها من محافظة البحيرة بجانب بعض القرى التابعة لها وإلحاقهم بمركز منوف وذلك لايجاد متنفس لأهالي المنوفية للخروج من الدلتا الضيقة، رغم أن المدينة بُنيت في الأساس لتكون العاصمة الجديدة لجمهورية مصر العربية بدلًا عن القاهرة.



الاستثمارات

وقد جذبت مدينة السادات استثمارات متزايدة في الصناعة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بالإضافة إلى الورش والصناعات الصغيرة المغذية، والمنطقة الصناعية التي تقع من الناحية الجنوبية الشرقية للمدينة وذلك لحماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن الصناعات وتشغل المنطقة الصناعية مساحة 10.13 كم 3.



وتنقسم إلى خمس مناطق صناعية بها 131 مصنعا للنسيج والبلاستيك والسراميك والكيماويات وغيرها من الصناعات الهندسية والميكانيكية والتي يصدر الجزء الأكبر منها للخارج.

مدينة السادات هي مدينة مصرية تقع في شمال مصر وتتبع إداريًا لمحافظة المنوفية وهي عاصمة مركز السادات وهي ثاني مدن الجيل الأول التي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشائها عام 1976 لتصبح مجتمعا عمرانيًا جديدًا يرتكز على النشاطين الصناعي والزراعي بجانب التوطن السكاني.