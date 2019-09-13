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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقفه من أزمة بث مباريات الدورى الممتاز

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:22 م
مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، موقف مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني من لجوء أندية الدورى الممتاز إلى سلاح التهديد بعدم إذاعة المباريات فى الموسم الجديد 2019-2020.

وكان سموحة أعلن عدم إذاعة مباراته الأولى مع الأهلى المقرر إقامتها فى إطار الجولة الأولى من منافسات الجولة المحلية قبل أن يتراجع بعدها بما يقرب من ساعتين ويعلن إذاعتها من جديد.

وقال المصدر ذاته إن التعاقد مباشر من جانب الشركة الراعية مع النادى واتحاد الكرة ليس طرفا فى ملف البث الفضائي بين الأندية ومسئولى الشركات الراعية.

يذكر أن حسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أعلن عن انطلاق منافسات الدورى الجديد يوم 21 سبتمبر الجارى على أن تنتهى المسابقة بنهاية شهر مايو من العام القادم.

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