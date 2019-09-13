التبرعات ممنوعة.. التعليم تحقق في واقعة جمع 10 آلاف جنيه لإصلاح ملاعب مدرسة بالمنيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جمع التبرعات في المدارس ممنوع بأى شكل من الأشكال غير القانونية.



وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، إن أي مدرسة تحتاج لأي ميزانية لتحسين أوضاعها أو لحل أي مشكلة فيها عليها أن تتواصل فورا مع الوزارة وسيتم تدبير التمويل المطلوب لها.



وأوضح عمر في تصريحات له عبر تطبيق واتس اب: التبرع للمدارس لا بد أن يتم في إطار قانوني تقره وزارة التربية والتعليم في قراراتها الوزارية أما ما عدا ذلك فهو ممنوع نهائيا.



وقال عمر، إنه سيتم فتح تحقيق فى واقعة قيام مدرسة المنيا الإعدادية الثانوية الرياضية بنات بجمع تبرعات بمبلغ 10 آلاف جنيه لمحاولة إصلاح الملاعب.