4 بروتوكولات جديدة لمحو الأمية بالتعاون مع الأزهر والجمعيات

قال الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ، إن مبادرة الهيئة "محو الأمية وتعدد اللغات" في اليوم العالمي لمحو الأمية، تعد فرصة حقيقة للوقوف على مدى الانجازات والتطورات التي أثرت في الإلمام بالقراءة والكتابة وعلى حجم التحديات والمعوقات التي تواجه مجالات محو الأمية.



واضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار أن جهود محو الأمية وتعليم الكبار في مصر تعتمد على مبدأ المسؤولية المجتمعية ومشاركة كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وفقا لقانون الأمية ومن خلال توقيع 4 بروتوكولات مع الأزهر الشريف وذلك بفتح فصول الأمية في جميع المعاهد الأزهرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وذلك لمشاركة المجتمع المدني في محو الأمية الروتاري وذلك لفتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة - جمعية المرأة والمجتمع.



وكان قد أجرت هيئة تعليم الكبار احتفالية لليوم العالمي لمحو الأمية الاسبوع الماضي ، بحضور الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ،والدحتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق وقيادات الشعبي والمجتمع المدني والأزهر الشريف والكنيسة المصرية وأساتذة من الجامعات المصرية المهتمة بقضية الأمية.