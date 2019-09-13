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أخبار البلد

ملكة الفواكه.. اسعار المانجو وطرق تخزينها قبل نهاية موسمها

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:53 م
المانجو
المانجو
شيماء مجدي
"ملكة الفواكه " كما يسميها البعض ويلقب المانجو بها بإعتبارها الأوسع انتشارًا بين الفواكه على مستوى العام ، فمن منا لا يجب أن يأكل شرائح المانجو اللذيذة ، كما أن لها فوائد عديدة من أهمها وقاية الجسم من الأمراض.

رصد "صدى البلد" تقريرًا حول أنواع المانجو بالأسواق المصرية ، وأسعارها ، وطرق تخزينها ، وتذبذب أسعارها خلال الفترة القادمة.

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن هناك أنواعا عديدة لفاكهة المانجو بالاسواق منها :"السكرى ، والهندية ، والفص ، والعويسى ، والزبدية ، والصنارة ، والكيت " وتعد أفضل أنواع المانجو المتواجدة بالأسواق هى الفص والعويسى.

وأضاف أبو صدام لـ "صدى البلد" ، أن لكل نوع من أنواع المانجو استخداما معينا فمثلا الزبدية يمكن تخزينها وصنع العصائر منها أما الفص والسكرى والعويسي يتم تناولها كقطع.

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أنه يمكن تخزين المانجو لأعوام من خلال عدة طرق : فيمكن الاحتفاظ بها سليمة داخل المبردات أو عصير بسكر أيضًا فى المبردات "الفريزر".

وأضاف أن أسعار فاكهة المانجو مرتفعة نسبيًا عن الفواكه الأخرى فى السوق المصري ، ولكن يقبل عليها المصريون بالرغم من ذلك.

ونوه إلى أن هناك توقعات بإرتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة لاننا فى نهاية الموسم فيقل المعروض منها من الأسواق .

وتابع :" سجلت المانجو العويس اسعارًا تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو فجر ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 9 و13 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور ما بين 19 و23 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 8 و12 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ40 جنيها.

وسجلت المانجو، الفونس أسعارً تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة ما بين 18 و22 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو والمانجو السنارة سجلت من 7 إلى 11 جنيها ".

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