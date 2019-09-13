اشتغلت شغلانتك وأنا صغير.. تامر حسني يدعم عاملًا في فندق بكلمات مؤثرة

نشر الفنان تامر حسني، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع شاب يعمل في فندق طلب التقاط صورة معه، قبل أن يتوجه «تامر» لإحياء حفل زفاف في الفندق.



وكتب تامر حسني، في تعليقه على الصورة، قائلًا: «الشاب الجميل دا شافني داخل اغني في فرح وقفني وقالي انا بشتغل تقريبًا ويتر هنا في الفندق وحبيبتي سابتني النهارده وانا زعلان اوي بس اول ماشفتك فرحت عشان بحبك جدًا وطلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي انزل صورته عندي عشان يفرح».



وتابع تامر حسني، قائلًا: «قالي انا إسمي محمود كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل اغني المهم يا محمود يا جميل بما اني معرفش ايه الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض وبما اني مش ناسي الحزن اللي كان في عنيك هكلمك هنا».



واستكمل تامر حسني قائلًا: «اكيد الدنيا مش هتقف بيك اهم حاجه تفضل تشتغل زي مانت كدا راجل وسيد الرجاله وربنا ان شاء الله يصلحلك الحال وممكن ترجعوا او هيكرمك بإنسانه مناسبه ليك اكتر وخلي الخير بينكم حتى في الإنفصال جايز قربكم مش خير لبعض ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح».



وتابع: «اهم حاجه هوصيك بيها اشتغل وإكبر وإنجح وطور من نفسك .... مين عارف جايز بعد سنين ربنا يجمعني بيك تاني واشوفك صاحب الفندق اوعى تضحك وتقول مستحيل شغلانتك وانا صغير اشتغلتها بس طبعًا مش في فندق شيك زي دا، كانت في مطعم أقل من البسيط وعشان راجل مايئستش فضلت ورا حلمي لحد ما وصلتله يارب توصل لحلمك انت وكل الناس وآدي صورتك يا عم منوره عندي اهي وتأكد ان كلامي إشاره ليك مهمه خليك شاطر وإفهم الإشاره».



صورة تامر حسني، مع الشاب، حازت على إعجاب الآلاف من جمهوره على فيسبوك، في غضون ساعات قليلة، الذين أعربوا عن إعجابهم بموقفه الإنساني في دعم الشاب وتشجيعه على النجاح في حياته وتخطي أي صعاب.