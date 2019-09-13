ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأبيض والأسود.. ميريهان حسين تتألق بـ إطلالة جذابة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:23 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
محمد بدران
نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميريهان حسين بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، بفستان بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة: "ابقوا معنا"، ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.

بالأبيض والأسود.. ميريهان حسين تتألق بـ إطلالة جذابة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ملابس البحر.. ميريهان حسين تقضي إجازتها: الحلم صورة وصوت

بـ الكيرلى .. ميريهان حسين تشعل انستجرام بإطلالة جذابة

لونى المفضل .. رانيا ملاح فى أحدث ظهور لها بالأبيض والأسود

بـ فستان منقوش بالورود .. ميريهان حسين تشعل انستجرام بإطلالة جذابة

بـ فستان منقوش بالورود.. ميريهان حسين تشعل انستجرام

ميريهان حسين في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: القمر اللي بتحلى كل يوم

ترشيحاتنا

شاهد.. رسائل جمهور الزمالك لـ مؤمن زكريا بعد الأزمة النفسية

هل تنوي التعليم إلغاء إجازة السبت بالمدارس .. الحكومة تكشف الحقيقة

كوب ماء ساخن يغنيك عن أدوية السكر

فتاة تتهجم على أحمد فهمي.. تعرف على رد فعل زوجته هنا الزاهد

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور

نوستالجيا.. حكاية حب مع سهير شلبى لم تنته رغم وفاته.. أحمد سمير أشهر مذيع نشرات أذاع خبر وفاة السادات وكتب 3 أفلام

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها