بالأبيض والأسود.. ميريهان حسين تتألق بـ إطلالة جذابة

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميريهان حسين بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، بفستان بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة: "ابقوا معنا"، ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".



وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.



