تراجع 4 جنيهات جديدة .. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر انخفاضا جديدا في التعاملات المسائية مستقرا عند مستوى 685 جنيها متراجعا بقيمة 4 جنيهات عن التعاملات الصباحية.



سعر الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم قيمة 685 جنيها للجرام، وسعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 587 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 24



بينما سجّل سعر الذهب عيار 24 سعر 783 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيهًا ، وسجّلت أوقية الذهب 24347 جنيه.



أسعار الذهب في مصر، تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيهًا واحدًا أو جنيهين.