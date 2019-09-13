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محافظات

بعد العثور على جثته.. محافظ الدقهلية يعزي أسرة الطالب أحمد مجدي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:06 م
الطالب أحمد مجدي
الطالب أحمد مجدي
همت الحسينى
قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تابع بنفسه عمليات البحث عن جثمان الطالب أحمد مجدي ابن منية النصر فور علمه بحادث الغرق، وحتى العثور عليه بين الصخور بشاطئ ميناء دمياط.

وقدم "شاروبيم"، تعازيه ومواساته لأسرة طالب الطب ابن منية النصر وامنياته القلبية أن يلهم الله أهله الصبر والسلوان وأن يجعل الفقيد في الفردوس الأعلى.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه "تم تشكيل فريق إنقاذ بحرى مكون من 6 بحارة بقيادة حاتم قابيل نائب رئيس مدينة جمصة بتولي عمليات البحث عن جثمان الطالب حتى تمكنوا من العثور عليه بين صخور شاطئ الميناء وجار انتشاله".
بعد العثور على جثته.. محافظ الدقهلية يعزي أسرة الطالب أحمد مجدي
بعد العثور على جثته.. محافظ الدقهلية يعزي أسرة الطالب أحمد مجدي
بعد العثور على جثته.. محافظ الدقهلية يعزي أسرة الطالب أحمد مجدي

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بعد العثور على جثته.. محافظ الدقهلية يعزي أسرة الطالب أحمد مجدي

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