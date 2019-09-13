انتخابات تونس.. انسحاب المرشح محسن مرزوق لصالح الزبيدي وزير الدفاع المستقيل

انسحب المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس محسن مرزوق لصالح المرشح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



محسن مرزوق كان مرشحا لحزب مشروع تونس، وجاء الانسحاب مفاجئا قبل ساعات من الانتخابات التونسية المقرر لها في 15 سبتمبر الجاري.



بينما نفت المرشحة للإنتخابات الرئاسية سلمى اللومي انسحابها من السباق الإنتخابي لصالح الزبيدي.



جدير بالذكر أن عبد الكريم الزبيدي هو وزير الدفاع السابق لتونس، لكنه أعلن استقالته من المنصب وترشحه كمستقل لانتخابات الرئاسة.



فيما أعلن حزب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي نداء تونس في بيان مساندة الزبيدي.