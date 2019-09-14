لكل اسم حكاية.. زاوية رزين كانت تسمى تل دقيانوس وتغير اسمها لكثرة زوايا الصلاة بها

قرية زاوية رزين، من أكبر قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، وبها أكبر تعداد سكاني بالمركز، وحصلت على القرية النموذجية على مستوى المحافظة، وتعد هي القرية الأم بين القري، حيث توجد بها جميع الخدمات، وبها الوحدة المحلية، ومكتب التموين والصحة الخاص بقرى الوحدة.





سبب التسمية





يذكر أن القرية أقيمت على تل قديم كان يدعى تل دقيانوس، وبه أعمدة من الحجر الأملس وآثار قديمة، وسُميت بزاوية رزين نظرا لكثرة زوايا الصلاة بها ويوجد بها مقام لوليّ يدعى سيدي منصور ومساحة أراضيها 300 فدان، ومعظم أهالي القرية يعملون بالزراعة.





وتتميز القرية بالتعاون المجتمعي الكبير بين أبناء القرية للنهوض بها والعمل على السعي الدائم في الجهات الحكومية، حيث تم بناء 4 مدارس جديدة السعي لخفض الكثافة السكانية في الفصول، كما تم خلال هذا العام توزيع الزي المدرسي الموحد على جميع أبناء القرية في مشاركة مجتمعية هائلة بين أبناء القرية.



