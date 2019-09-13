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مرأة

بإطلالة عفوية.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بدون مكياج

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:18 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا ابي راشد صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة عفوية، وجنونية.

وقد علقت ريا أبي راشد على صورتها، وقالت: لقد كان شهرا مجنونا، العودة إلى المدارس.

وظهرت ريا أبي راشد وهي ترتدي بادي باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة عفوية، وغير متكلفة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

و لم تتكلف ريا ابي راشد في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، إلا أنها فضلت الظهور بملامحها الطبيعية، والجذابة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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