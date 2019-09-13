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توفيق عكاشة: جيش مصر الأقدم في التاريخ وخاض أكثر من 1400 معركة.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:32 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر هي أقدم دولة في الأرض، وبُنيت منذ 9 آلاف سنة، وعندما بدأوا وضع أسس بناء الدولة المصرية تم اتخاذ قرار بناء وإنشاء الجيش المصري.

وأضاف توفيق عكاشة، في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم إقامة الجيش لحماية الشعب المصري الفرعوني ثم تحول إلى جيش يمتلكه الشعب، مضيفا:" تعتبر المدرسة العسكرية المصرية الأقدم في التاريخ، ولها علومها وعقيدتها ومنهجيتها".

وتابع توفيق عكاشة:" المرجعية العسكرية المصرية كانت أول مرجعية للإنسان في الأرض، والجيش المصري هو الأول في العالم الذي خاض أكثر من 1400 معركة عسكرية على مر التاريخ، وتراكمت لديه الخبرات واكتسب علوم وفنون القتال وأضاف إلى المدرسة العسكرية المصرية خبرات".

وأكمل توفيق عكاشة:" قواعد علمية وعسكرية تم اقتباسها من المدرسة العسكرية المصري وتدرس في كل بقاع الأرض".

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