ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوطنية للصحافة: تعيين مروة نبيه أمينا عاما للهيئة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:30 م
مروة نبيه أمين عام
مروة نبيه أمين عام للهيئة الوطنية للصحافة
وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر إلى الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأته على موقعه الجديد، وتمنت له استمرار التوفيق والنجاح، وأثنت على الفترة التي قضاها وكيلًا للهيئة جهوده المقدرة.

كما قررت الهيئة، في اجتماعها، الخميس، تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم، أمينًا عامًا للهيئة، خريجة كلية الألسن عام 1999، والتحقت بالعمل بالمجلس الاعلى للصحافة عام 2000 ، وترأس المكتب الفنى بالهيئة

وصدر خلال الاجتماع قرارات بتعين رؤساء الإدارات المركزية والإدارات العامة .

ترشيحاتنا

حتى لا تحتار.. هل الاصلح ملء إطار السيارة بـ الهواء أم النيتروجين

علي جمعة يحدد صيغة جامعة للصلاة على النبي .. تعرف عليها

إصابة لاعب الأهلي بكسر مضاعف في الساق

الجونة يكشف حقيقة التعاقد مع نجم النادي الاهلي

كاف يعلن موعد إقامة حفل أفضل لاعب في أفريقيا بالغردقة

مواجهات أفريقيا تؤجل تنصيب مدرب المنتخب.. واتحاد الكرة يستقر على هذا الاسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور