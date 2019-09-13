الوطنية للصحافة: تعيين مروة نبيه أمينا عاما للهيئة

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر إلى الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأته على موقعه الجديد، وتمنت له استمرار التوفيق والنجاح، وأثنت على الفترة التي قضاها وكيلًا للهيئة جهوده المقدرة.



كما قررت الهيئة، في اجتماعها، الخميس، تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم، أمينًا عامًا للهيئة، خريجة كلية الألسن عام 1999، والتحقت بالعمل بالمجلس الاعلى للصحافة عام 2000 ، وترأس المكتب الفنى بالهيئة



وصدر خلال الاجتماع قرارات بتعين رؤساء الإدارات المركزية والإدارات العامة .