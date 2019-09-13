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يا أجمل حلم.. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر الجمهور بأنوثتها

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:34 م
دارين حلمى خطيبة
دارين حلمى خطيبة تامر عاشور
محمد بدران
نشرت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور؛ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت دارين حلمى بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "يا اجمل حلم"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالتالى: الف مبروك ياحبيبتي، ربنا يخليكم لبعض، ربنا يسعدكم".

وأحيا  تامر عاشور حفلا غنائيا مساء أمس "الخميس" بأحد أندية الإسكندرية.

وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.
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💜😍 يا اجمل حلم

A post shared by Dareen Helmi • دارين حلمي (@dareenhelmmi) on

يا أجمل حلم.. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر الجمهور بأنوثتها

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