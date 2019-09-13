عملية جراحية في قدم "فيل" الاهلي

اكد الدكتور محمد إمام طبيب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أن حمادة الفيل صانع ألعاب الفريق سيخضع لعملية جراحية في قدمه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، اليوم الجمعة، ببطولة الجمهورية.



وأوضح طبيب الفريق حجم إصابة حمادة الفيل حيث أكد أنها كسر مضاعف في منتصف ساق القدم اليمنى بعظمتي القصبة والشظية، مشيرًا إلى أنه سيخضع لعملية جراحية يتم خلالها تركيب مسمار نخاعي تشابكي لتثبيت العظام.



وأوضح الدكتور محمد إمام أن إصابة اللاعب هي الأقل خطرًا في هذه النوعية من الإصابات القوية وأنه لن يكون في حاجة لتركيب شرائح ومسامير معدنية، بل سيكتفي بالمسمار النخاعي الذي يعد هو الأفضل في علاج إصابات الملاعب، كما أنه لن يضع قدمه في الجبس بل سيكتفي بوضعها في جبيرة.



وأشار طبيب فريق ٢٠٠١ إلى أن مدة غياب اللاعب سوف تتحدد بعد الانتهاء من العملية، وفقًا للآشعة والفحوصات التي سيخضع لها.