البورصة في أسبوع.. المؤشر الرئيسي EGX30 يرتفع 1.19%.. 10 مليارات جنيه إجمالي التداولات.. 62% استحواذ المصريين.. 3.7 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب

البورصة في أسبوع..

المؤشر الرئيسي EGX30 يرتفع 1.19%

10 مليارات جنيه إجمالي التداولات

62% نسبة استحواذ المصريين

3.7 مليون جنيه مشتريات الأجانب



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 15110.3نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.19%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 556.4 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2273 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 1.26 % مغلقا عند 18355 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.76 % مغلقا الفترة عند 1480.6 نقطة.



وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 19 مليار جنيه مسجلا مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل 774.1 مليار جنيه، بفعل تخارج شركة جلوبال تليكوم.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 10 مليارات جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 770 مليون ورقة منفذة على 105 الاف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 37.21 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.79% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 62.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.6% والعرب على 12.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 0.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.2 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1520.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 825.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 13.5 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 700.3 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بتداول 197 مليون ورقة مالية بقيمة 551 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية بتداول 114.5 مليون ورقة مالية بقيمة 501.4 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات ومنتجات صناعية بتداول 37.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 280.2 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 34.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 263 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 26.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 267.3 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 51.5 مليون ورقة مالية بقيمة 266.9 مليون جنيه.