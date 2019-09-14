الدكتور علي عبد العال : قانون مجلس الشيوخ ضمن أولويات النواب بدور الانعقاد الجديد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إقرار قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد الخامس.





وأشار الدكتور على عبد العال، فى حواره المنشور على صفحات جريدة الأهرام، إلى أنه يجب إقرار قانون لمجلس الشيوخ وكذلك مراجعة نصوص قانون مجلس النواب فى ضوء التعديلات الدستورية ووضع طريقة إجرائية لتنظيم العلاقة بين المجلسين، كما يجب مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية.





وتابع الدكتور على عبد العال، أنه يجب أولا إقرار القانون ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الباقى وفقا للاختصاص المقرر قانونا.