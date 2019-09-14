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أخبار البلد

الدكتور علي عبد العال : قانون مجلس الشيوخ ضمن أولويات النواب بدور الانعقاد الجديد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:22 ص
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إقرار قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد الخامس. 

وأشار الدكتور على عبد العال، فى حواره المنشور على صفحات جريدة الأهرام،  إلى أنه يجب إقرار قانون لمجلس الشيوخ وكذلك مراجعة نصوص قانون مجلس النواب فى ضوء التعديلات الدستورية ووضع طريقة إجرائية لتنظيم العلاقة بين المجلسين، كما يجب مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية. 

وتابع الدكتور على عبد العال، أنه يجب أولا إقرار القانون ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الباقى وفقا للاختصاص المقرر قانونا.

وأضاف الدكتور على عبد العال أنه حول إجراء الانتخابات يوجد نظريا رايان، الأول يذهب إلى أنه يتعين الإسراع بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والرأى الثانى يرى أنه يجب إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا لما يحققه ذلك من الاقتصاد فى المجهود والنفقات والتكاليف. 

وحول عدم إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دورة الانعقاد المنقضى، قال الدكتور على عبد العال، إن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى واجتماعى وساسى ، ويجب إعطاؤه أولوية وهذا القانون يناقش مسالتين الاولى كيفية الادارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الدولة المركزية ووحدات الادارة وتنظيم الانتخابات المحلية ولا أرى أى اشتراط قانونى لوجود المسألتين معا فى قانون واحد فيمكن أن 
بكون لدينا قانون لتنظيم المحليات وقانون أخر لتنظيم الانتخابات المحلية لأن الحمع بينهما يجعل التركيز فقط على الانتخابات وهذا خطا وأن أحد أهم أسس نهضة مصر يتمثل فى وجود محليات قوية وفعالة، ويأتى سن قانون جيد وعصرى كأولى الخطوات لتحقيق ذلك، ويجب أن نتبنى فى القانون الجديد فلسفة قانونية حديثة ومتطورة، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا نكرر فيه النصوص القديمة التى لم تعالج المشكلات الحالية. 

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