بفستان اسود كالأميرات.. مي عمر بإطلالة مبهرة في حفل القنوات الفضائية

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة مبهرة للغاية، وذلك خلال حضورها مهرجان القنوات الفضائية، وذلك لما نشرته الصفحة الرسمية للإعلامية إنجي على، وقد برزت مي عمر بإطلالة براقة ومبهرة للغاية.وارتدت مي عمر "فستان كت" باللون الأسود، المنقوش من الأسفل، وهو ما أبرز بشكل كبير من إطلالتها، وقد تركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة مميزة، وجذابة.ولم تتكلف مي عمر في وضع الميكب، حيث انها اكتفت بوضع بعض اللمسات البسيطة، فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.ولم تتكلف مي عمر في ارتداء الاكسسورات، غير أنها ارتدت بعض الأساور على يديها، مع خاتم أنيق.. وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها.