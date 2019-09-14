ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان اسود كالأميرات.. مي عمر بإطلالة مبهرة في حفل القنوات الفضائية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:35 ص
آية التيجي
ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة مبهرة للغاية، وذلك خلال حضورها مهرجان القنوات الفضائية، وذلك لما نشرته الصفحة الرسمية للإعلامية إنجي على، وقد برزت مي عمر بإطلالة براقة ومبهرة للغاية.

وارتدت مي عمر "فستان كت" باللون الأسود، المنقوش من الأسفل، وهو ما أبرز بشكل كبير من إطلالتها، وقد تركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة مميزة، وجذابة.

ولم تتكلف مي عمر في وضع الميكب، حيث انها اكتفت بوضع بعض اللمسات البسيطة، فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مي عمر في ارتداء الاكسسورات، غير أنها ارتدت بعض الأساور على يديها، مع خاتم أنيق.. وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلوزة من قشر السمك وهوت شورت.. نوال الزغبي في إطلالة جذابة

بفستان قصير.. تمارا عماد تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة

بـ فستان من الجينز.. ميلانيا ترامب بإطلالة عملية وجذابة

بمكياج وإطلالة كلاسيكية.. أميرة هاني تتألق فى أحدث صورة

تسريحة غريبة.. أصالة تبهر متابعيها بـ إطلالة غجرية في أحدث أغانيها

بـ الحرير.. إنجي المقدم تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة

ترشيحاتنا

الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. فيديو

في ذكرى رحيله.. كيف تسبب الفن في إفلاس سراج منير

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة: عاقبنا شيكابالا لمحو الشكوك

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. لماذا تخلى عنه إسماعيل ياسين

معتز الحارثي.. مقتل طفل سعودي خنقا.. ووالده يضرب مثالا في التسامح والنبل

كاميرا موبايل توثق لحظة انتحار فتاة عشرينية من أعلى مبنى شاهق.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور