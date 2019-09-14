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أخبار البلد

آل الشيخ يترأس وفد المملكة في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
الدكتور عبد اللطيف
الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز
سعيد العربي
يترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، والذي تنطلق أعماله بالقاهرة غدًا الأحد السادس عشر من شهر محرم لعام 1441هـ، الموافق 15/9/2019م.

ويلقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كلمةً في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر ليومين، ويقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف المصري.

وتأتي مشاركة الوزير عبداللطيف آل الشيخ تجسيدًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبيان تجربة المملكة الرائدة في بناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الخمس. 

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة في هذا المؤتمر تأتي امتثالًا لتوجيه القيادة للمملكة التي تحث على المشاركة في كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.

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