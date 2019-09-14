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رياضة

تشيلسي يخشى مفاجآت ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
أبراهام مهاجم تشيلسي
أبراهام مهاجم تشيلسي
إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي، ضيفًا على نظيره ولفرهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

ويخشى تشيلي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد المدير الفني، مفاجآت ولفرهامبتون، بعدما فشل في تحقيق الفوز أمامه الموسم الماضي، خلال مباراتي الدور الأول والثاني، حيث خسر مباراة وتعادل آخرى.

ويسعى البلوز لإيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق الفوز بأخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مباراتين أمام ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وخسر مباراة أمام مانشستر يونايتد، بينما حقق فوز وحيد على نورويتش سيتي.

ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لخدمات الثنائي نجولو كانتي، وإيمرسون بالميري، بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الشابع عشر برصيد 3 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، وتوتنهام مع كريستال بالاس، وبرايتون مع بيرنلي، وشيفيلد يونايتد مع ساوثهامبتون، ونورويتش سيتي مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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