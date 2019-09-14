مانشستر سيتي يتطلع لافتراس نوريتش سيتي ومطاردة ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، اليوم السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





ويتطلع مانشستر سيتي بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني، لافتراس نورويتش سيتي؛ من أجل تحقيق النقاط الثلاث ، وتضييق الخناق على ليفربول المتصدر.





وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه، بثلاثة انتصارات متتالية، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام توتنهام هوتسبير 2-2.





وتشهد هذه المباراة صراعًا خاصًا بين أول ثلاثة هدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهم سيرجيو أجويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف وبفارق هدف وحيد عن زميله رحيم سترلينج، وتيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي وأفضل لاعب بالبريميرليج خلال شهر أغسطس الماضي.





ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات ليروي ساني الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وزميله لابورت الذي أصيب في الركبة وسيخضع لعملية جراحية، ليغيب الثنائي عن المشاركة مع السيتزن لمدة قد تصل إلى 5 أو 6 أشهر، إضافة إلى بينجامين ميندي للإصابة أيضًا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إلكاي جوندوجان الذي يعاني من مشكلة في المعدة.





واستعاد مانشستر سيتي جهود كل من جون ستونز وجابريل جيسوس، بعد إتمام تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.





ويحتل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نورويتش سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.



