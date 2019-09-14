ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يتطلع لافتراس نوريتش سيتي ومطاردة ليفربول في الدوري الإنجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، اليوم السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويتطلع مانشستر سيتي بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني، لافتراس نورويتش سيتي؛ من أجل تحقيق النقاط الثلاث، وتضييق الخناق على ليفربول المتصدر.

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه، بثلاثة انتصارات متتالية، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام توتنهام هوتسبير 2-2.

وتشهد هذه المباراة صراعًا خاصًا بين أول ثلاثة هدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهم سيرجيو أجويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف وبفارق هدف وحيد عن زميله رحيم سترلينج، وتيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي وأفضل لاعب بالبريميرليج خلال شهر أغسطس الماضي.

ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات ليروي ساني الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وزميله لابورت الذي أصيب في الركبة وسيخضع لعملية جراحية، ليغيب الثنائي عن المشاركة مع السيتزن لمدة قد تصل إلى 5 أو 6 أشهر، إضافة إلى بينجامين ميندي للإصابة أيضًا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إلكاي جوندوجان الذي يعاني من مشكلة في المعدة.

واستعاد مانشستر سيتي جهود كل من جون ستونز وجابريل جيسوس، بعد إتمام تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويحتل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نورويتش سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، وتوتنهام مع كريستال بالاس، وبرايتون مع بيرنلي، وشيفيلد يونايتد مع ساوثهامبتون، وتشيلسي مع ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مواجهة تشيلسي وليستر سيتي اليوم

مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة نغمة الفوز أمام كريستال بالاس

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ارسنال .. هل يحرس أليسون بيكر عرين الريدز ؟

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتطلع لافتراس بورنموث اليوم

توتنهام يستهدف إيقاف نزيف النقاط أمام كريستال بالاس

ترشيحاتنا

بث مباشر .. انطلاق المؤتمر الثامن للشباب بحضور الرئيس السيسي

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

بعد اعتقال السعودية أحد قيادات حماس.. بيان جديد من الحركة

مستوحى من هجوم 11 سبتمبر..فستان ميلانيا ترامب يثير غضب رواد تويتر..صور

شاهد.. تحية أبطال دورة الألعاب الأفريقية 2019 في مؤتمر الشباب الثامن

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

عماد متعب يكشف عن خليفته فى الملاعب المصرية .. فيديو

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. مرتضى يتكفل بعلاج مؤمن زكريا.. اون سبورت تحسم أمر إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. متعب يكشف حقيقة ترشيحه مديرا للكرة مع المنتخب

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

توليفة جديدة فى الوسط.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال

عماد متعب يكشف حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة بالمنتخب..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور