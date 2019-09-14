للاستماع إلى الشهود.. البشير أمام المحكمة مجددا بتهم الفساد والثراء الحرام

انطلقت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتهم الفساد والثراء الحرام اليوم السبت .





ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، تواصل المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع في إثبات صرف مبالغ كانت بحوزة عمر البشير.





ومن المقرر أيضا أن تنظر المحكمة في طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب عمر البشير في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن اعترضت هيئة الدفاع على طريقة استجواب موكلها من قبل القضاة.





وكانت محكمة سودانية، أرجأت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى اليوم السبت، بعد جلسة شهدت بدء مرافعة الدفاع عن البشير، وسماع شاهدين من شهود النفي.





وشهدت الجلسة الرابعة للمحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديدات أمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.



