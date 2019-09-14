ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للاستماع إلى الشهود.. البشير أمام المحكمة مجددا بتهم الفساد والثراء الحرام

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:29 م
الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
شيماء مصطفى
انطلقت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتهم الفساد والثراء الحرام اليوم السبت.

ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، تواصل المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع في إثبات صرف مبالغ كانت بحوزة عمر البشير.

ومن المقرر أيضا أن تنظر المحكمة في طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب عمر البشير في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن اعترضت هيئة الدفاع على طريقة استجواب موكلها من قبل القضاة.

وكانت محكمة سودانية، أرجأت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى اليوم السبت، بعد جلسة شهدت بدء مرافعة الدفاع عن البشير، وسماع شاهدين من شهود النفي.

وشهدت الجلسة الرابعة للمحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديدات أمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

ويواجه عمر البشير تهما تتعلق بالفساد والثراء والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان: البشير يحضر محاكمته للمرة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مقر محاكمته

انتهاء ثاني جلسات محاكمة البشير في قضية الثراء الحرام

شاهد| الرئيس السودانى المعزول من داخل القفص فى أولى محاكماته

تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول

السودان: إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل عبد الله السعيد

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

بكرهكم ومعنديش وقت.. 12 جملة احذر قولها لأهلك

حفتر يصدر قرارا عاجلا.. قائد جديد لـ اللواء التاسع في الجيش الليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية