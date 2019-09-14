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باحث بالمركز المصري: الظاهرة الإرهابية مؤهلة وبقوة للعودة مرة أخرى.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
مي محمد
أكد محمود قاسم، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الظاهرة الإرهابية مؤهلة وبقوة للعودة مرة أخرى، وذلك من خلال مجموعة من العوامل.

وأوضح محمود قاسم، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة اليوم، السبت، أن العامل الأول هو استمرار الصراعات المسلحة، حيث شهدت المنطقة العربية منذ عام 2011 انتشار الجماعات الإرهابية بشكل كبير سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن، مشيرا إلى أن سبب هذا الانتشار يرجع إلى مجموعة من العوامل مثل: المناطق التى يغلب عليها دور الدولة، وهشاشة المؤسسات، وحالة الفراغ الأمني الشديد.

وقال إن هذه الأسباب كانت من الأسباب المحفزة لظهور هذه الظاهرة مرة أخرى ونموها "التنظيم الإخواني"، وبالتالى ما لم يتم وقف هذه الصراعات واستعادة الدولة الوطنية لهذه المناطق ستستمر الظاهرة الإرهابية في المستقبل.

وأضاف أن العامل الآخر الذى يساعد في عودة الظاهرة الإرهابية بقوة مرة أخرى أن هناك بعض الدول التى تقوم بمواصلة دعمها للعناصر الإرهابية، لافتا إلى أن المنطقة الإقليمية يوجد بها عدد من الدول التى تعلن دعمها بشكل واضح للغاية للتنظيمات والجماعات الإرهابية من أجل توظيفها لتحقيق مجموعة من الأغراض مثل المكاسب السياسية، وبالتالى تقوم بتوفير سبل الدعم المختلف لهذه الجماعات، سواء عن طريق نقل أو تدريب مقاتلين أو دعم لوجستي، أو دعم مالى أو توفير مجموعة من المنصات الإعلامية لهذه الكيانات.

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