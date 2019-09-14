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رياضة

بث مباشر .. مبارة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:06 م
فريق الهلال
فريق الهلال
محمد السعيد
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال منافسه الفيحاء اليوم، السبت، على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الهلال ضد الفيحاء:

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط مستغلا عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سجل انتصاراته الكبيرة هذا الموسم حيث فاز علي ابها بنتيجة 4-2 وبعدها الفوز علي الرائد 5-0 .

من جانبه يحاول فريق الفيحاء الخروج بأفضل نتيجة إيجابية خارج أرضه أملا في المنافسة على مركز أفضل في جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي حيث تعادل أمام الفيصلي 0-0 ، وفاز علي الحزم 2-1 .

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي:

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق الفيحاء في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

بث مباشر لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي:


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