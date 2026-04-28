يارا محمد توضح حقيقة لقب “ملكة الغناء الشعبي” وتكشف طموحها في التمثيل

كشفت المطربة يارا محمد حقيقة لقب “ملكة الغناء الشعبي” الذي ارتبط باسمها، مؤكدة أنها لم تطلقه على نفسها، وإنما جاء من الجمهور بعد فترة ابتعادها عن الساحة الفنية وعودتها مجددًا للغناء.

وخلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أوضحت يارا أنها توقفت عن الغناء لفترة، وعند عودتها لاحظ جمهورها غيابها، ما دفعهم إلى اعتبارها صاحبة حضور مؤثر في الساحة الشعبية ومنحها هذا اللقب.

وتطرقت يارا محمد خلال اللقاء إلى الفنان أحمد العوضي، واصفة إياه بأنه شخصية “جدعة ومحبة للخير”، ويحرص على دعم المواهب والاستماع لنبض الشارع، مشيرة إلى أنه تواصل معها وطلب منها المشاركة في تتر أحد أعماله، وهو ما اعتبرته تقديراً كبيراً لها.

كما أعربت عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل، خاصة إلى جانب أحمد العوضي، موضحة أنها تتطلع لخوض هذه الخطوة رغم عدم يقينها من مدى نجاحها فيها، لكنها ترى أنها قد تمثل تجربة فنية مختلفة ومهمة في مشوارها.