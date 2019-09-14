الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول على منافسه نيوكاسل بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





وجاء الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من كرة صاروخية سجلها اللاعب في مرمى ليفربول.





وسجل السنغالي ساديو ماني هدف التعادل لفريق ليفربول من كرة صاروخية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء ، وأضاف السنغالي الهدف الثاني من تمرير فيرمينو في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .





ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم، خدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.



