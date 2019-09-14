ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:27 م
ليفربول
ليفربول
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول على منافسه نيوكاسل بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وجاء الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من كرة صاروخية سجلها اللاعب في مرمى ليفربول.

وسجل السنغالي ساديو ماني هدف التعادل لفريق ليفربول من كرة صاروخية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء ، وأضاف السنغالي الهدف الثاني من تمرير فيرمينو في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم، خدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة، بعد مرور 4 جولات فقط من البريميرليج.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إدارة الأغذية والدواء: عقار زنتاك قد يحتوى على مواد مسرطنة قليلة

اكتشفتُ خيانة زوجي.. فهل يحق لي طلب الطلاق؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

بإطلالة كاجوال.. يارا تشعل إنستجرام

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يخطف ليفربول بهدف مبكر.. فيديو

بـ فستان قصير ملفت.. لطيفة تخطف الأنظار فى الإسكندرية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير ملفت.. لطيفة تخطف الأنظار فى الإسكندرية.. صور

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها