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فن

5 أسرار وراء نجاح مسلسل عروس بيروت.. تعرف عليهم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:55 م
عروس بيروت
عروس بيروت
نورا نبيل
تمكن مسلسل " عروس بيروت " من تحقيق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية في أكثر من دولة عربية بل أصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا وتصدر تريند مؤشر البحث جوجل أكثر من مرة.

ليصبح السؤال ما الأسباب التي دفعت هذا العمل لتحقيق هذا النجاح الكبير.. ومن أبرز العوامل التى ساعدت مسلسل " عروس بيروت " على تحقيق هذا النجاح:

** ظافر العابدين .. أصبح النجم التونسي ظافر العابدين يحظى بجماهيرية كبيرة في السنوات الأخيرة كما نجح في إثبات نفسه بالأدوار الرومانسية وخصوصًا بمسلسلي ليالي اوجيني وحلاوة الدنيا لذلك تحمس الجمهور لمشاهدة عمل رومانسي من بطولته .

** الرومانسية .. أصبح المشاهد العربي يفتقد الأعمال الدرامية الرومانسية خصوصًا مع تركيز صناع الدراما على الأعمال الأكشن والجريمة في السنوات الأخيرة وبمجرد عرض مسلسل رومانسي بدأ الجمهور يقبل عليه .

** بعيدًا عن شهر رمضان .. عرض مسلسل "عروس بيروت" بعيدًا عن شهر رمضان اعطاه فرصة كبيرة للحصول على نسبة مشاهدة عالية ، فالمسلسل ابتعد عن موسم الزخم الدرامي .

** يناسب كل الأعمال .. رغم أن المسلسل تدور احداثه في إطار رومانسي إلا أنه لا يحتوي على اي مشاهد خارجة وخرج بشكل يناسب العائلة .

** تركيزه على المشاكل الأسرية .. المسلسل يتحدث عن تدخل الأهل وتحكماتهم في حياة ابنائهم بعد الزواج وهذه النوعية من المشاكل العائلية تجذب الجمهور وتدفعهم لإنتظار كل حلقة بفارغ الصبر .

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