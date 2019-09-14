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برلمان

برلماني: حديث الرئيس خلال مؤتمر الشباب اتسم بالشفافية والمصداقية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:48 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
قال النائب إسماعيل نصر الدين: إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة، حمل العديد من الرسائل الى جانب أنه اتصف بالمصداقية والشفافية، ومصارحة شعبه كما هو المعتاد فى كافة الأحاديث السابقة للقيادة السياسية.

وأوضح نصر الدين فى بيان صحفى له، أن كلمة الرئيس فى المؤتمر الوطنى جاءت قوية وواضحة وكشفت العديد والكثير من الشائعات التى يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بهدف التقليل والنيل من عزيمة الشعب المصرى، خاصة أنهم يعلمون أن المصريين اقوى ظهير للرئيس ، وبالتالى تبدأ مخططاتهم بهدف تشكيك المصريين فى حجم الإنجازات التى تجرى على أرض الواقع.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الرئيس أكد وطنية المؤسسة العسكرية، وأن الجيش المصرى صمام الأمان للمنطقة بالكامل وليس لمصر وحدها، ولهذا تريد الجماعات الإرهابية استقطاب أشخاص ليس لهم تاريخ وطنى أو أصحاب نضال من أجل هز هذه الصورة الراسخة التى لم ولن تهتز وهذا يعود لثقة المصريين فى جيشهم وزعيمهم وأنهم ماضون فى العهد الذى قطعوه على أنفسهم فى بناء الدولة المصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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