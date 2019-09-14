رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بالبحيرة استعدادا لفصل الشتاء

أعلنت محافظة البحيرة عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الخريف وفصل الشتاء والتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها إضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة.





وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الـ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية ، وتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق .





كما طالب بمراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية.





وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ،ومراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.





وأكد على ضرورة تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالاضافة الى مراجعة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر الغير آمنة في مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة .





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإستنفار جميع المعدات وسيارات شفط المياة واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها ،والمتابعة اليومية والمستمرة لخطوط الإنارة وأعمدة الكهرباء والشدات الكهربائية ومتابعة حالة محولات الكهرباء ومدي صلاحية الأعمدة .



