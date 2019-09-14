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حوادث

شاهد.. جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:01 م
جهود الأجهزة الأمنية
جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع
مصطفى الرماح - محمد صبري
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، لإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

واسفرت الحملات خلال أسبوع..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

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