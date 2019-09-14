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أخبار العالم

التحقيقات لا زالت جارية.. التحالف العربي يعلق علي هجوم أرامكو السعودية في بقيق

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:29 م
حريق بمنشآت أرامكو
حريق بمنشآت أرامكو السعودية في بقيق
قسم الخارجي
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استمرار التحقيقات في استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكد التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعلنت مسئوليتها عن الحريق الذي نشب في منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في موقع بقيق حيث يوجد أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم.

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