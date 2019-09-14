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يدعون لـ قلب نظام الحكم.. أحمد موسى يكشف مخطط الجماعة الإرهابية الخبيث في مصر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:42 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الإعداد لثورة جديدة في البلاد عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنظيمات الإرهابية وجدت أن المناخ قد يكون مهيأً لتنفيذ خطتهم الخبيثة في مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية تفكر في إحداث حالة من الفوضى في البلاد في عام 2020 لهدم الدولة وهز أركانها وتدمير مؤسساتها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أي فرد يروج على دعوته لقلب نظام الحكم وتخريب وفوضى في البلاد مكانه السجن".

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