يدعون لـ قلب نظام الحكم.. أحمد موسى يكشف مخطط الجماعة الإرهابية الخبيث في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الإعداد لثورة جديدة في البلاد عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنظيمات الإرهابية وجدت أن المناخ قد يكون مهيأً لتنفيذ خطتهم الخبيثة في مصر.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية تفكر في إحداث حالة من الفوضى في البلاد في عام 2020 لهدم الدولة وهز أركانها وتدمير مؤسساتها".



