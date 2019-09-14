بعد الخسارة بالسنغال.. موعد مباراة الإياب بين الزمالك وجينراسيون فوت فى دورى ابطال افريقيا

تلقى فريق الزمالك خسارة أمام نظيره فريق جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور لـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا وينتظر الفارس الأبيض لقاء الإياب نهاية شهر سبتمبر الجارى.



ويسعي فريق الزمالك للتعويض على أرضه ووسط جماهيره على حساب جينراسيون عندما يواجه ضيفه في لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.



وتعد هذه هي المباراة الأولي لـ ميتشو مع الزمالك خارج أرضه والخسارة الأولي، بعد قيادة القلعة البيضاء في 4 مباريات وفاز فيها.



وتأهل الزمالك إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الأفريقية