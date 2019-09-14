ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:24 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
احتفل النادي الأهلي ، بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للفريق الأول ، وذلك بعد انتهاء مباراة الفريق اليوم أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية.

وكان الأهلي قد انتصر على مضيفه كانو سبور بهدفين نظيفين ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واحتفل لاعبو الأهلي وطارق قنديل رئيس بعثة النادي في غينيا الاستوائية وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، بعيد ميلاد فايلر الـ 46 ، والتقطت عدسات المصورين صورا أثناء تقطيع فايلر لتورتة عيد ميلاده ، وهو الذي نشرته صفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع فيس بوك.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره نادي الزمالك في كأس السوبر لموسم 2017-2018 ، الجمعة القادمة .
بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر
بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر
بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر
بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر
بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب الاختيار ورسالة للجماهير.. 5 مشاهد من مؤتمر تقديم فايلر مدرب الأهلي الجديد

فايلر يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى غينيا الاستوائية

قرار جديد من فايلر قبل مواجهة الأهلى لـ كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

استعدادا لكانو سبورت.. فايلر يفاجئ الجميع بقرار جديد في تدريبات الأهلي

فايلر يعقد جلسة مطولة مع حسام عاشور في مران الأهلي

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور

ترشيحاتنا

على طريقة مؤمن زكريا .. صلاح محسن يحتفل بهدفه فى شباك كانو سبورت

بيراميدز ضد شباب بلوزداد .. التعادل الإيجابي 1-1 يحسم اللقاء

رمد بورسعيد تسابق الزمن لإضافة تخصصات مهمة لمنظومة التأمين الصحي

هل يجوز الاقتراض لضيق الحال؟.. الإفتاء تجيب

نجم الاهلى السابق يحرز الهدف الأول لشباب بلوزداد في شباك بيراميدز

فايلر: قدمنا مباراة جيدة.. وسعيد بتحقيق الفوز الأول مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا