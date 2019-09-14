بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر

احتفل النادي الأهلي ، بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للفريق الأول ، وذلك بعد انتهاء مباراة الفريق اليوم أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية.



وكان الأهلي قد انتصر على مضيفه كانو سبور بهدفين نظيفين ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واحتفل لاعبو الأهلي وطارق قنديل رئيس بعثة النادي في غينيا الاستوائية وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، بعيد ميلاد فايلر الـ 46 ، والتقطت عدسات المصورين صورا أثناء تقطيع فايلر لتورتة عيد ميلاده ، وهو الذي نشرته صفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع فيس بوك.



ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره نادي الزمالك في كأس السوبر لموسم 2017-2018 ، الجمعة القادمة .