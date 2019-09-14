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تعليم

انطلاق المؤتمر الدولى الأول في العلوم والتنمية المستدامة .. غدا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:42 م
العلوم
العلوم
نهلة الشربيني
يعقد المركز القومى للبحوث تحت رعاية وزارة التعليم العالي، مؤتمره العلمي الدولي الأول تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا" ، وذلك خلال الفترة من 16- 18 سبتمبر الجارى، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث.

وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث ورئيس المؤتمر بالاشتراك مع الدكتور ناصر بلقاسم رئيس كلية هندسة جرينوبل بفرنسا أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المركز القومى للبحوث والمركز الثقافى الفرنسى، وفى إطار العام الثقافى المصرى-الفرنسى ٢٠١٩، وبناءً على اتفاقية التعاون العلمى بين المركز ومعهد جرينوبل بفرنسا، والتي تتضمن تنظيم مؤتمر دولى مشترك يعقد بالتبادل بين مصر وفرنسا.

وأشار هاشم إلى أن المؤتمر يتناول ستة محاور تضم أهم أهداف التنمية المستدامة وتشمل الصحة، والصناعة، والابتكار، والتغذية، والطاقة، والمياه، وكذلك البيئة والتغيرات المناخية.

يشارك فى هذا المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا ونظرائهم من المتخصصين فى العالم لعرض أحدث ماتوصل إليه العلم فى مجالات التنمية المستدامة بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة 2030.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توقيع أكثر من اتفاقية دولية بين المركز والعديد من المعاهد والجامعات والهيئات الدولية بما يكفل تبادل الخبرات بين المركز وكافة الأطراف المشاركة.

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