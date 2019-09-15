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رياضة

ماذا قال جوميز بعد انفعاله على المدرب أثناء مباراة الهلال والفيحاء؟

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
جوميز
جوميز
أحمد هاني
اعتذر بافيتيمبي جوميز للجماهير الهلال السعودية بعد لقطة انفعاله أثناء تبديله في مباراة الفيحاء، التي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وكتب جوميز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "آسف لما حدث مع المدرب، هو يعلم ما يجب عليه فعله جيدًا، كنت غاضب عند تغييري بسبب عدم قدرتي على مساعدة الفريق، الآن دعونا نركز في مواجهة دوري أبطال آسيا، نحتاج مساعدتكم ودعمكم".

وأخرج رازفان لوشيسكو، جوميز من المباراة عند الدقيقة 62 ونزل مكانه لاعب الوسط محمد كنو إلا أن الفرنسي بدا غاضبًا على قرار مدربه الروماني.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 7 نقاط من انتصارين.

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