سقط أثناء الصيد.. العثور على جثة في مياه النيل بـ بنى سويف

عثر أهالي قرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، على جثة طالب، طافية بمياه النيل امام القرية، وابلغوا مديرية الأمن، وتبين أن الجثة مُبلغ بتغيبها بمركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، وأن المتوفي سقط في المياه اثناء الصيد وجرفه التيار.



البداية بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا بإبلاغ الأهالي لمركز شرطة ببا بعثورهم على جثة طافية بمياه النيل بزمام قرية جبل النور.



وانتقل مأمور مركز شرطة ببا على رأس قوة أمنية ضمت الانقاذ النهري ومباحث مركز شرطة ببا إلى القرية، حيث تبين انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتم إيداعها لمشرحة المستشفى المركزي.



وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى " أحمد . ح . م" 14 عام، طالب، ومقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا، ولا توجد بها اي إصابات ظاهرية وتم نقله لمشرحة مستشفي ببا المركزي.



كما تبين أن الجثة مُبلغ بغرقها بمركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، في مياه النيل امام قرية اطسا في المحضر رقم 4262 إداري مركز سمالوط، بأنه اثناء قيام المتوفي بممارسة هواية الصيد في مياه النيل سقط داخله وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.



وأضافت التحريات أنه باستدعاء والد المتوفي ويدعى " ح. . م . ل" 50 عام، مساعد شرطة مقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، أقر أنه اثناء قيام نجله المتوفي بالصيد أمام قرية إطسا بدائرة مركز سمالوط ، سقط بالمياه وجرفه التيار، ولم يتمكن من الخروج، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهه الجنائية، وتحرر المحضر رقم 35 أحوال مركز ببا.