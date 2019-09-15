الأرصاد: درجات الحرارة فى تحسن ملحوظ.. وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية.



وتابع أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الأحد، أن الطقس لطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد.



وأوضح أحمد عبد العال أن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، منوهًا عن استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وحذر أحمد عبد العال من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والرقع الزراعية، كما حذر من ارتفاع نسب الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط.





