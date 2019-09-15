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العمالة العربية بالكويت.. مطالب نيابية بتغريمهم ثمن استنشاق الهواء أو الترحيل | تفاعلي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
يواجه الوافدون في الكويت من جميع الجنسيات دعوات نيابية في مجلس الأمة للتقييد ضدهم، فبعد مطالبة النائبة صفاء الهاشم بتغريم كل وافد نظير الخدمات التي يتلقونها، حتى الهواء الذي يستنشقونه، تجددت دعوة أخرى من النائب عبد الوهاب البابطين لتقليص أعدادهم إلى نصف عدد سكان الدولة.

ويبلغ عدد سكان دولة الكويت 4.409.144 نسمة، منهم 1.344.951 مواطنين كويتيين مقابل 3.064.193 من المقيمين والوافدين وفقا لتعداد 2017، أي نحو 96%


شكل بياني يوضح الكثافة السكانية في الكويت مقارنة بالبحرين وقطر

وطالبت النائبة الكويتية صفاء الهاشم؛ وفقا لما تداولته عنها الصحف الكويتية، بتطبيق الحكومة اقتراحا قدمته بإلزام الوافدين جميعا بدفع رسوم على تحويلات الأموال واستخدام الطرق، وشددت على ذلك بعبارة «والمطلوب أن نأخذ رسومًا حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد»، وفقا لتعبيرها.

ولوحت النائبة، باستجواب وزير الشئون الاجتماعية الكويتي سعد الخراز، حال استمرار اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية وتحديدا من جنسية أشارت إليها واصفة وجود تلك العمالة بـ «عملية غزو للكويت غير طبيعي».

على الجانب الآخر، قال النائب البابطين إن «الحكومة غير جادة في إيجاد حل للخلل في التركيبة السكانية»، معللا بأن «هناك مستفيدين من الإبقاء على الوضع كما هو سواء من قِبل تجار الإقامات أو مَن يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة»، وفقا لما نقلته عنه صحف كويتية.

وعلل النائب الكويتي مطالبته بتقليص عدد الوافدين إلى النصف، أي ترحيل ما تصل نسبته تقريبا لأكثر من 60% منهم؛ بسبب من وصفهم بـ «العمالة السائبة»، مجددا طلبه بتقليص كثافة العمالة الوافدة إلى الكويت إلى نصف عدد السكان الأصليين.

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