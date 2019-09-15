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تعليم

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
قسم التعليم
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا رسميا بشأن نتائج قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية عام 2019.

وقالت وزارة التعليم العالي: بلغ عدد الطلاب المتقدمين (4127 ) طالبا وطالبة من جميع الشهادات الأجنبية.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه قد استنفد عدد (66) طالبا نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدني المعلن.

أما عن إجراءات العمل بالمرحلة، فقد أوضحت وزارة التعليم العالي أنه قد إلتزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها( الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب) .

وقالت وزارة التعليم العالي : تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الاثنين الموافق 16/9/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق18/9/2019

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