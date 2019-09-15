نجم الاهلي يكشف سر فوز الفريق أمام كانو سبورت

ابدي محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بفوز الأهلي خارج ملعبه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على استاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.





وأوضح أفشة أن الأهلي استحق الفوز في هذه المباراة بعد الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون والقراءة الجيدة للمنافس من قبل للجهاز الفني، مشيرا إلى أن عدم التوفيق حال دون إحراز عدد كبير من الأهداف وترجمة الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي خلال شوطي المباراة.





وأضاف أن الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة على ملعبه يسهل من مهمة الأهلي بشكل كبير في لقاء العودة بالقاهرة، وهو ما نتمناه لتخطي هذا الدور والوصول لدور المجموعات ومواصلة المشوار لإحراز لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد أفشة أنه سعيد بثقة الجهاز الفني فيه، مشيرا إلى أن «فايلر» المدير الفني للفريق كان حريصا على الحديث معه خلال الأيام الماضية وقدم له العديد من النصائح والتعليمات المحددة .





وقال:« أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفني فايلر، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع».

واضاف أفشة: «خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هي 4-3-3.. وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع في الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب».





وأشار أفشة إلى أن الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق كثيرا فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ونتطلع لحصد هذا اللقب وهو اللقب الأول بالنسبة لي مع الأهلي على المستوى الشخصي، في مباراة كبيرة أتمنى التوفيق فيها والظهور بشكل طيب، خاصة أن مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير.



