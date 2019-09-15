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حوادث

القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:09 م
كلبش
كلبش
إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط كل من "وليد خ ج "21 سنة عاطل و"عبدالرؤوف.ر"21 سنة عاطل و"محمود.ب"21 سنة عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس تزن 500 جرام ومبلغ مالى 1450 جنيها و3 هواتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع

وشمل أعضاء التشكيل الثانى كلا من "خاتم ." عاطل و"مصطفي.ن"28 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 180 جراما ومبلغ مالى 150 جنيها و2 هاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع وتولت النيابة التحقيق.

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