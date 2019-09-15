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أخبار البلد

بجوائز تصل إلى 400 ألف دولار.. بنك CIB يزيد دعم مسابقات الاسكواش في مصر.. فيديو وصور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
احمد عبد القوى _ ميس رضا _ محمد يحيي
أعلن البنك التجاري الدولي CIB وشركة IEVENTS اليوم، الأحد، تفاصيل البطولتين "‎‎سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و"سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينية، والتي ستقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة بحضور هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - البنك التجاري الدولي CIB، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، وليي بيتشيل رئيس العمليات – الاتحاد الدولي لمحترفين الاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وأحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعمرو منسي، مدير البطولة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS

كما حضر المؤتمر علي فرج، المصنف الأول عالميا، ورنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميًا، بالإضافة إلى حازم إمام وغيره من الأبطال.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن رفع قيمة دعم المسابقة هذا العام لأكثر من ٤٠٠ ألف دولار.

يذكر أن تلك البطولات تأتى لتؤكد الإنجازات الرائعة التي حققتها مصر في مجال الإسكواش، حيث استحوذ اللاعبون المصريون على أعلى تصنيفات الإسكواش العالمية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه البطولات في تنشيط السياحة والترويج لمصر كدولة آمنة قادرة على تنظيم الأحداث والبطولات العالمية.
بجوائز تصل إلى 400 ألف دولار.. بنك CIB يزيد دعم مسابقات الاسكواش في مصر.. فيديو وصور
بجوائز تصل إلى 400 ألف دولار.. بنك CIB يزيد دعم مسابقات الاسكواش في مصر.. فيديو وصور
بجوائز تصل إلى 400 ألف دولار.. بنك CIB يزيد دعم مسابقات الاسكواش في مصر.. فيديو وصور
بجوائز تصل إلى 400 ألف دولار.. بنك CIB يزيد دعم مسابقات الاسكواش في مصر.. فيديو وصور
بجوائز تصل إلى 400 ألف دولار.. بنك CIB يزيد دعم مسابقات الاسكواش في مصر.. فيديو وصور
بجوائز تصل إلى 400 ألف دولار.. بنك CIB يزيد دعم مسابقات الاسكواش في مصر.. فيديو وصور

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