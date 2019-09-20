فيديوجراف| ظهر في سنغافورة.. فيروس «زيكا» يثير مخاوف العالم

كشفت الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة عن ظهور ثلاث حالات إصابة بفيروس زيكا في منطقة "سيرانجون جاردنز" السكنية، وهي أول كتلة للفيروس تظهر هذا العام.



وذكرت الوكالة، في بيان لها أمس السبت، أن الحالات الثلاث تضم سكانا من المنطقة، وبذلك وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس ، الذي يحمله البعوض، في سنغافورة هذا العام إلى سبع حالات مما يثير مخاوف العالم من انتشاره .



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي التعريف بالمرض واعراضه واثاره على المصابين.

