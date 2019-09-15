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حوادث

قرارات عاجلة للنيابة في واقعة عقار جهاز العروسين بالإسكندرية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:38 م
انهيار عقار
انهيار عقار
أحمد عبد العزيز
أصدرت نيابة أول المنتزه بالإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف المغربي، اليوم، الأحد، 5 قرارات عاجلة في واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون أثناء رفع جهاز عروس، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع 2 وإصابة 20 آخرين الجمعة الماضي.

وتضمنت قرارات النيابة طلب ملف العقار من الحي، وتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء، وطلب تحريات المباحث.

وقال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه أثناء صعود جهاز عروسين من خلال شرفة الطابق الرابع بالعقار المشار إليه، باستخدام رافعة يدوية "ونش"، تسببت الأحمال الزائدة في انهيار الشرفة بالكامل.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أنه تم طلب ملف العقار للتأكد من سلامته الإنشائية حيث يعود بناؤه إلى عام 2011.

كان شخصان لقيا مصرعهما وأصيب أكثر من 20 شخصا، مساء الجمعة، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق بعزبة فرعون، وذلك أثناء نقل جهاز عروسين.

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