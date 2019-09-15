الجامعة العربية توقع غدًا مذكرة تفاهم مع مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات

أعلنت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، سيوقع غدًا مذكرة تفاهم مع مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، وذلك بمقر الجامعة العربية.



ويأتي التوقيع في إطار حرص الجامعة العربية على تقنين التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حوار الحضارات والثقافات.



كما تستهدف مذكرة التفاهم ترسيخ سبل التعاون المشترك بين مؤسسة آنا ليند والجامعة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المشتركة وتكثيف جهودهما المشتركة الرامية إلى تعزيز مفهوم المواطنة العالمية ودعم الحوار الثقافي والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز ثقافة السلام المستدام والتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب والتمييز العنصري.



وسيعمل الجانبان، في إطار تنفيذ المذكرة، على تنظيم المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية المشتركة، وتنسيق الزيارات المتبادلة والمنتظمة بين المسؤولين لدى المنظمتين بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر ، وتبادل الدعوات للحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي ينظمها كل طرف.