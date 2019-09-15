أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-9-2019

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد 15-9-2019 في سوق الجملة بالعبور، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه ،سعر كيلو الفلفل الرومي بين جنيهين و4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.



وتراوح سعر البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا ،الفاصوليا بين 23 و27 جنيها، بتراجع 3 جنيهات، والخيار البلدي

بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.



واستقر سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه ، الكوسة بين 5 و7 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، البامية بين 15 و20 جنيها.



فيما يتعلق أسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه، العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، المانجو العويس بين 15 و25 جنيها.