بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة ضم كهربا



وشدد المصدر، علي أن هناك أزمة كبيرة بين إدارة نادي الزمالك وكهربا، ولن نتدخل فى مفاوضات معه بعد تلك الواقعة الكبيرة مع القلعة البيضاء.



واختتم، أن محمود كهربا لم يكن فى حساباتنا إطلاقا وديسابر لن يفكر في .



وكشفت تقارير صحفية، أن كهربا أصبح قريبا من نادي بيراميدز، وبمثابة عقبة كبيرة أمام انتقال لاعب الزمالك السابق، لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

فجر مصدر مسئول بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مفاجأة بشأن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن إدارة نادي بيراميدز لن تفاوض كهربا كما تردد البعض فى الفترة الأخيرة.